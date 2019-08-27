Изнасилование несовершеннолетней спортсменки полицией в России: появилось видео

В социальных сетях появилось видео, в котором участвуют полицейские из Анапы, обвиняющиеся в принуждении 17-летней спортсменки к сексу.

На кадрах сначала мужчина, одетый в гражданскую одежду, совершает развратные действия с девушкой, а другой подходит и спрашивает: "Получается?" Потом девушка вырывается и пытается бежать.

Один из мужчин, одетый, судя по кадрам, в полицейскую форму, бежит за ней и настигает. В конце видео девушка стоит на коленях, а преследователь заявляет: "Вы что себе позволяете? Кого вы толкаете? Вы сейчас у меня заедете надолго, суток на 15". Девушка испуганным голосом просит прощения. Лиц на видеозаписи не видно.

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Ранее сообщалось, что инцидент произошел в ночь на 26 августа в поселке Витязево под Анапой. Пострадавшей оказалась волейболистка, выступающая за команду Московской области в финале соревнований России по пляжному волейболу. Два сотрудника полиции застали ее вместе с молодым человеком на пляже. Его отпустили, а ее, запугав постановкой на учет в отделе по делам несовершеннолетних, вынудили вступить в сексуальную связь.

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