"Издевался надо мной": американский боец UFC рассказал правду о Хабибе

Американский боец смешанного стиля Нэйт Диас рассказал о произошедшем в 2015 году конфликте с действующим чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Тогда американец нанес Хабибу пощечину и вступил в конфликт с командой россиянина.

Нэйт Диас ZUMAPRESS.com

"Я не тот тип, который начинает затравливать и задираться. Когда все это произошло, я просто стоял и наблюдал за поединком моего друга. Они же делали групповое фото и смеялись надо мной. Нурмагомедов сказал мне: "Чего ты, перестань". И все они снова засмеялись, 12 русских чуваков. Тогда я дал ему пощечину, чтобы смешно стало мне. Но он не сделал ничего", – цитирует спортсмена BJ Penn.

По его словам, Нурмагомедов только прикидывается "правильным" в противостоянии с Конором МакГрегором.

"Тогда я был в гневе, мне не следовало так поступать, это было глупо, но он издевался надо мной. Теперь же Хабиб играет в "мистера правильность". Он говорит, что ему не нужен треш-ток и все в этом духе. В конфликте с Конором он взял на себя роль жертвы", – сказал Диас.

Следующим соперником Диаса станет Хорхе Масвидаль, с которым они проведут поединок на UFC 244.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец Хабиба сделал заявление о карьере сына, которая, по его словам, близка к завершению.

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