Избили арматурой и зарезали: убийцам чемпиона Европы в России вынесен приговор

Обвиняемые в убийстве чемпиона Европы среди юниоров по вольной борьбе Юрия Власко получили наказание в виде тюремного заключения.

Юрий Власко ВладТайм

Двоим осужденным дали на двоих 33 года лишения свободы, третьему фигуранту дела назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Также обвиняемые обязаны возместить 2 млн рублей морального ущерба.

"Приговором суда Мункуеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, Санжиеву — в виде 16 лет лишения свободы, Бадмаеву — в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

Помимо тюремного заключения суд обязал осужденных выплатить в общей сложности 2 млн рублей в качестве моральной компенсации матери погибшего спортсмена.

Напомним, что эпизод произошел в июле 2017 года на берегу озера Байкал, где в ходе конфликта смертельно пострадал 20-летний российский борец, двукратный чемпион Европы среди юниоров Юрий Власко.

Причиной убийства стало участие спортсмена в конфликте, который перерос в массовую драку, повлекшую за собой смерть бойца.

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Согласно данным следствия, Власко 29 июля 2017 года по просьбе своего знакомого прибыл к озеру для урегулирования конфликта между другом и компанией неизвестных. В ходе переговоров завязалась драка. Напавшие на спортсмена использовали арматуру, а один из них — Мункуев — нож. Последний ударил Власко ножом в грудь. Пострадавшему попытались помочь присутствовавшие на месте происшествия люди, однако еще один фигурант дела, Бадмаев произвел несколько выстрелов из своего травматического пистолета, которым он угрожал окружающим, а также двум полицейским, прибывшим на место конфликта.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный чемпион Европы по вольной борьбе Юрий Власко более 20 минут истекал кровью, ожидая помощи.

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