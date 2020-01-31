Избил человека и скрывается: украинский боец ММА угодил в скандал

Украинский боец смешанных единоборств Вадим Остапчук угодил в громкий скандал в родном Тернополе.

Спортсмен, который выступает во фри-файте избил посетителя одного из местных пабов, а затем в буквальном смысле вынес его из заведения, пишет сайт "Тернополяни". Инцидент произошел еще 14 января, однако известно о нем стало только сейчас.

По данным источника, Остапчук после проигранного в прошлом году турнира "Кубок Буковеля" устроился охранником в популярный паб "Файне місто". Во время очередной смены боец что-то не поделил с одним из клиентов и нанес ему несколько ударов, а после этого вместе с другим сотрудником вынес посетителя за территорию паба и оставил его там.

По факту инцидента открыто уголовное производство. При этом в самом заведении драку всячески отрицают, а Остапчук скрывается от правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, турнир ММА в Москве завершился грандиозным побоищем с участием спортсменов и зрителей.

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