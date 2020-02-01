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1 февраля • обновлено в 18:30
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Из-за коронавируса: оргкомитет Олимпиады-2020 сделал заявление

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Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа, не рассматривает вопрос отмены соревнований из-за вспышки коронавируса.

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Коронавирус может добраться до Японии

"Мы никогда не рассматривали отмену Игр. Оргкомитет продолжит совместную работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) и другими сопутствующими организациями и рассмотрит любые контрмеры, которые могут стать необходимыми", – приводит агентство Associated Press заявление оргкомитета Игр.

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Как сообщал OBOZREVATEL, начало нового сезона китайской Суперлиги, как и других внутренних чемпионатов страны, будет перенесено из-за распространения коронавируса.

Китайская Федерация футбола заявила, что начало национальных первенств будет перенесено на неопределенный срок, чтобы помочь в контроле над распространением эпидемии в стране.

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Автор
Максим Богданов
Темы
Коронавирус Олимпиада-2020
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