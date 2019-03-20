Из домов после цунами: японцы сделали невероятный факел для ОИ-2020 - фотофакт

В Японии оргкомитет Олимпиады-2020 представил факел XXXII летних Игр, которые пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

Факел Олимпиады-2020 RTVI / AP

Факел Олимпиады-2020 twitter.com/77Beni69

Символ Олимпийских игр сделан в форме цветка сакуры. По задумке создателей из каждого "лепестка" будут выходить отдельные языки пламени, объединяющиеся воедино.

Материал для всех факелов частично взят из переработанного алюминия из жилых домов, которые пострадали от землетрясения и цунами 2011 года.

Олимпийский огонь будет зажжен в Афинах 11 марта 2020-го – в очередную годовщину трагедии. Через неделю его доставят в Страну восходящего солнца, а 26 марта в префектуре Фукусима начнется эстафета огня.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный олимпийский комитет Украины привлек средства на подготовку украинских баскетболистов к летней Олимпиаде 2020 года.

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