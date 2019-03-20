Из домов после цунами: японцы сделали невероятный факел для ОИ-2020 - фотофакт

В Японии оргкомитет Олимпиады-2020 представил факел XXXII летних Игр, которые пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.
Факел Олимпиады-2020
RTVI / AP
Факел Олимпиады-2020
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Символ Олимпийских игр сделан в форме цветка сакуры. По задумке создателей из каждого "лепестка" будут выходить отдельные языки пламени, объединяющиеся воедино.
The design of the Tokyo 2020 Olympic Torch has been unveiled🥳 The torch bears the motif of a cherry blossom, Japan’s most familiar and best-loved flower. With the arrival of the cherry blossom season in March 2020, the Olympic Torch will be integrated with the “Hope Lights our way” concept of the Tokyo 2020 Olympic Torch Relay and will commence its journey across Japan 🌸 #Tokyo2020 #TorchRelay #olympicflame
Материал для всех факелов частично взят из переработанного алюминия из жилых домов, которые пострадали от землетрясения и цунами 2011 года.
Олимпийский огонь будет зажжен в Афинах 11 марта 2020-го – в очередную годовщину трагедии. Через неделю его доставят в Страну восходящего солнца, а 26 марта в префектуре Фукусима начнется эстафета огня.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный олимпийский комитет Украины привлек средства на подготовку украинских баскетболистов к летней Олимпиаде 2020 года.
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