Итальянский велогонщик умер, не доехав 100 метров до финиша

Итальянский велогонщик-любитель Джованни Яннелли умер после падения в 100 метрах от финиша.

Джованни Яннелли federciclismo.it

Как сообщает La Gazetta dello Sport, трагедия произошла во время гонки в округе Молино-деи-Торти в Пьемонте. Выступающий за любительскую команду Hato Green Tea Beer 22-летний спортсмен упал с велосипеда и ударился головой о бетонный парапет.

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В тяжелом состоянии велосипедист был доставлен в больницу. Врачи ввели парня в искусственную кому и удалили образовавшуюся после падения опухоль. Яннелли скончался после попытки вывести его из комы.

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