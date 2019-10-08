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8 октября • обновлено в 13:22
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Итальянский велогонщик умер, не доехав 100 метров до финиша

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Итальянский велогонщик-любитель Джованни Яннелли умер после падения в 100 метрах от финиша.

Джованни Яннелли

Джованни Яннелли

federciclismo.it

Как сообщает La Gazetta dello Sport, трагедия произошла во время гонки в округе Молино-деи-Торти в Пьемонте. Выступающий за любительскую команду Hato Green Tea Beer 22-летний спортсмен упал с велосипеда и ударился головой о бетонный парапет.

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В тяжелом состоянии велосипедист был доставлен в больницу. Врачи ввели парня в искусственную кому и удалили образовавшуюся после падения опухоль. Яннелли скончался после попытки вывести его из комы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 35-летний российский боксер напился с друзьями, упал с балкона и погиб.

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Место
Италия
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