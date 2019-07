Итальянский велогонщик едва не погиб на чемпионате Европы — фото 18+

Три часа врачи боролись за жизнь итальянского велогонщика Лоренцо Гоббо после ужасной травмы, которую он получил во время выступления на чемпионате Европы среди мужчин до 23-х лет.

Во время заезда педаль его велосипеда врезалась в трек и выбила кусок дерева длиной в полметра, который пробил спину итальянцу и проколол легкое. Лоренцо экстренно был доставлен в больницу, сообщает Mirror.

Extremely weird incident yesterday in Gent for Lorenzo Gobbo, luckily he's fine and already got surgery! pic.twitter.com/ThbUSULyPp