Итальянский велогонщик едва не погиб на чемпионате Европы — фото 18+

Три часа врачи боролись за жизнь итальянского велогонщика Лоренцо Гоббо после ужасной травмы, которую он получил во время выступления на чемпионате Европы среди мужчин до 23-х лет.

Во время заезда педаль его велосипеда врезалась в трек и выбила кусок дерева длиной в полметра, который пробил спину итальянцу и проколол легкое. Лоренцо экстренно был доставлен в больницу, сообщает Mirror.

Extremely weird incident yesterday in Gent for Lorenzo Gobbo, luckily he's fine and already got surgery! pic.twitter.com/ThbUSULyPp — Ciclismo-Espresso (@CiclismoEspreso) 13 липня 2019 р.

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По сообщениям английских журналистов, состояние итальянского спортсмена стабилизировалось и он идет на поправку.

Как сообщал OBOZREVATEL, на соревнованиях по триатлону, которые проходили в американском городе Мэдисон, один из участников умер в озере Момон во время заплыва на открытой воде, который был частью спортивной программы.

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