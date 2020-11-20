Итальянский боец оказался в коме после победы в поединке на голых кулаках

Итальянский боец промоушена Bare Knuckle FC (Лига кулачных боев) Франческо Риччи был введен в искусственную кому после победы на 14-м номерном турнире организации.

Как сообщает издание MMAFighting, во время поединка против Ноа Каттера он пропустил удар в трахею, но не остановился и продолжил сражение, досрочно выиграв в третьем раунде. После боя Риччи привезли в больницу, где в результате хирургического вмешательства у него началось кровотечение в легких.

Каттер пожелал своему сопернику скорейшего выздоровления, заявив, что они оба вышли в октагон, чтобы сделать друг другу больно. Несмотря на это, американец отметил, что никогда не хотел бы, чтобы у его оппонентов были серьезные проблемы со здоровьем после поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион России по боксу избил коллегу в поезде до состояния комы.