Итальянский боец оказался в коме после победы в поединке на голых кулаках

Михаил Морозов Другие виды спорта 16:54, 20.11.2020

Итальянский боец промоушена Bare Knuckle FC (Лига кулачных боев) Франческо Риччи был введен в искусственную кому после победы на 14-м номерном турнире организации.

Как сообщает издание MMAFighting, во время поединка против Ноа Каттера он пропустил удар в трахею, но не остановился и продолжил сражение, досрочно выиграв в третьем раунде. После боя Риччи привезли в больницу, где в результате хирургического вмешательства у него началось кровотечение в легких.

Каттер пожелал своему сопернику скорейшего выздоровления, заявив, что они оба вышли в октагон, чтобы сделать друг другу больно. Несмотря на это, американец отметил, что никогда не хотел бы, чтобы у его оппонентов были серьезные проблемы со здоровьем после поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион России по боксу избил коллегу в поезде до состояния комы.

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