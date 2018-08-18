ISU аннулировал все мировые рекорды российских спортсменов

Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал все мировые рекорды в фигурном катании. Достижения, установленные до сезона-2018/19, теперь будут считаться историческими.

Это связано с изменением системы оценок с нового сезона. Теперь элементы будут оцениваться по шкале с-5 до +5, а не с -3 до +3, как было раньше.

Историческими, в частности, признали рекорды россиянок Алины Загитовой (82,92 балла за короткую программу на ОИ-2018) и Евгении Медведевой (160,46 за произвольную программу и итоговый балл в 241,31 на командном чемпионате мира-2017).

Также обнулены результаты российской пары Татьяна Волосожар/Максим Траньков: 84,17 балла за короткую программу на Олимпиаде-2014.

Загитова и Медведева были главными конкурентками в борьбе за олимпийское "золото" Игр-2018. В итоге Загитова обошла Медведеву в короткой программе (82,92 балла против 81,61 балла) и получила "золото".