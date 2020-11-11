Испанский гольфист невероятным образом попал в лунку, пустив мяч по воде. Видео

Второй номер мирового рейтинга испанский гольфист Джон Рам отпраздновал свой 26-й день рождения, показав невероятную точность во время подготовительного турнира к серии "Мастерс".

На официальном аккаунте соревнований в Twitter появилось видео того, как спортсмен попал в 16-ю лунку с одного удара. Сначала мяч пролетел по поверхности воды, после чего неожиданно развернулся на 180 градусов, когда оказался на траве, и медленно закатился в цель.

Отметим, что за день до этого ему также удалось попасть в одну из лунок с одного удара, однако тогда никому не удалось заснять это на камеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гольфист перебросил пруд невероятным ударом "жабкой".