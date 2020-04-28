Испанская фитнес-модель Патрисия Лопес снялась полностью обнаженной

Популярная испанская фитнес-модель Патрисия Лопес решила необычным образом развлечься на карантине.
Девушка приняла участие в обнаженной фотосесии во дворе своего дома в Барселоне.
Жаркая красотка, ничуть не стесняясь соседей, без всякого смущения демонстрировала фотографу свои загорелые формы.
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться фигурой фитоняшки.
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Патрисия Лопес
@patriciaabreulopes
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная киевская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура вызвала фурор в Instagram, порадовав своих поклонников откровенным кадром.
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