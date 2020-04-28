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29 апреля • обновлено в 02:37
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Испанская фитнес-модель Патрисия Лопес снялась полностью обнаженной

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Популярная испанская фитнес-модель Патрисия Лопес решила необычным образом развлечься на карантине.

Девушка приняла участие в обнаженной фотосесии во дворе своего дома в Барселоне.

Жаркая красотка, ничуть не стесняясь соседей, без всякого смущения демонстрировала фотографу свои загорелые формы.

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться фигурой фитоняшки.

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Патрисия Лопес

Патрисия Лопес

@patriciaabreulopes

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная киевская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура вызвала фурор в Instagram, порадовав своих поклонников откровенным кадром.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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