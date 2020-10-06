Исинбаева оконфузилась перед Путиным. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 18:24, 6.10.2020 Обновлено: 18:34, 6.10.2020

Российская двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, возглавляющая Ассоциацию студенческих спортклубов (АССК), запуталась в своих словах во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

Титулованная легкоатлетка не смогла сформулировать свою мысль, объясняя цель массового спорта.

"Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… но наша задача… вернее нет… ууууу… В общем, то, что вы сказали сделать, мы это делаем", — сказала Исинбаева.

В комментариях под видео пользователи высмеяли спортсменку.

"Лучше прыгать, чем говорить...", "Елене надо посещать курсы владения переговоров. Мысль убивать нельзя", "Количество студентов за 10 лет в РФ сократилось почти на половину. Видать, от того, что спортом не занимаются", — написали они.

В комментариях юзеры колко прошлись по Елене
Twitter Дмитрия Смирнова
Исинбаева опростоволосилась во время конференции с ПУтиным
Twitter Дмитрия Смирнова
Пользователи в интернете не сдержались в комментариях
Twitter Дмитрия Смирнова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Исинбаева унизилась перед Путиным, вызвав омерзение в соцсетях. Она поддержала инициативу Александра Овечкина – так же, как ранее Малкин, Буре, Фетисов, Ковальчук, Карякин и другие звезды спорта.

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