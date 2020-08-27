Исинбаева попала в больницу и показала фото из палаты

Максим Иншаков Другие виды спорта 23:40, 27.08.2020 Обновлено: 00:00, 28.08.2020

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева госпитализирована в одну из столичных клиник.

Титулованная легкоатлетка опубликовала фотографию из больничной палаты.

"Какое счастье, когда попадаешь в руки профессионалов. Не хочу вас пугать и пропадать тоже не хочу. У меня все хорошо, сейчас в больнице", – написала в Instagram россиянка.

Исинбаева уточнила, что у нее была "маленькая проблемка", которую виртуозные врачи быстро решили.

"Повода для переживаний нет. На следующей неделе уже выписываюсь", – заявила спортсменка.

Елена Исинбаева попала в больницу.
Instagram Елен Исинбаевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Исинбаеву разочаровал отдых в Сочи. Бывшая прыгунья рассказала, что за весь отдых, покупались в море лишь один раз.

Спортсменка уточнила, что "антураж" этого города напомнил ей детство, а ходить по пляжу и купаться оказалось неудобно.

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