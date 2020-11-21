Исинбаева объяснила свой "коллапс" на встрече с Путиным

Максим Иншаков Другие виды спорта 14:06, 21.11.2020

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева призналась что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным у нее "случился коллапс".

Именно по этому она несколько раз запнулась, когда держала речь перед главой Российской Федерации..

"Мне надо было сказать одну фразу о том, что вовлечение студентов в спорт – наша общая задача, но именно в этот момент случился какой-то коллапс, я просто выпала на мгновение. Все мы люди, случиться может всякое, тем более, когда ты выступаешь перед президентом", – цитирует 38-летнюю Исинбаеву "Собеседник".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Исинбаева унизилась перед Путиным, вызвав омерзение в соцсетях. Она поддержала инициативу Александра Овечкина – так же, как ранее Малкин, Буре, Фетисов, Ковальчук, Карякин и другие звезды спорта.

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