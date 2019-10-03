Интимные съемки: на ЧМ по легкой атлетике вспыхнул грандиозный скандал

Участницы чемпионата мира по легкой атлетике, который в эти дни проходит в катарской Дохе, выразили возмущение новым форматом телетрансляций.

Организаторы соревнований предложили зрителям съемки с новых ракурсов перед стартом спортсменок. В частности, речь идет о показах девушек снизу и сзади. Многие легкоатлетки назвали такие съемки слишком интимными.

кадр из видео

кадр из видео

"Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки", – заявила изданию Bild немецкая бегунья Джина Люкенкемпер.

ЧМ по легкой атлетике

Отметим, что спортсмены спокойно отнеслись к такому варианту ведения трансляций.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по легкой атлетике оказалась в эпицентре скандала на чемпионата мира-2019 в Дохе.

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