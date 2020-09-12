"Инновации теловоспитания": событие, которое перезагрузило уроки физкультуры

10 сентября с 10:00 до 14:00 прошла онлайн-конференция "Инновации теловоспитания", организованная международным благотворительным фондом Parimatch Foundation в партнерстве с Институтом модернизации содержания образования.

"Каждое поколение имеет свои характерные черты, а следовательно – потребности. Чтобы поощрить современных детей к любому занятия, нужно учитывать их особенности и говорить с ними на одном языке. Здесь необходимо подключать изобретательность и постоянно экспериментировать, даже если речь идет о привычных уроки физической культуры", - отметил в начале конференции Евгений Баженков, и. о. руководителя Института модернизации содержания образования.

Во время ивента выступали эксперты по спорту, заслуженные учителя Украины и профессиональные тренеры. Например, Дмитрий Пономаренко, тренер профессиональных спортсменов, рассказал, нужны ли нормативы на уроках физкультуры. Лиана Копылова, заслуженная учительница Украины, поделилась лайфхаками, благодаря которым она мотивирует детей заниматься физической активностью. Выступления всех спикеров, а их было 12, модерировал Роман Греба, президент Украинской федерации ученического спорта.

На конференцию зарегистрировались 5707 человек почти из всех регионов Украины! Это важный шаг на пути к качественным урокам физической культуры в школах, который вы уже сделали.

"Мы готовы организовывать больше мероприятий такого уровня, чтоб дать возможность каждому украинцу и украинке изменить будущее наших детей и взрослых к лучшему. Спасибо за то, что были и остаетесь с нами на пути к глобальным реформациям в Украине", — Екатерина Белорусская, президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation.

После встречи стало понятно, что уроки физической культуры в школах требуют инноваций, особенно тех, которые касаются новых технологий. Анна Домнич, преподаватель Новопечерской школы и руководитель студии мажорет-спорта Lucky Dance, рассказала о влиянии популярных соцсетей на желание детей заниматься физической активностью. Ее зарядки собирают миллионы просмотров в TikTok, к спортивным челленджам подключаются дети со всей Украины, а виральные видео с энтузиазмом подхватывают отечественные звезды.

Основная задача предмета физической культуры сейчас — это догнать развитие технологий и культурных трендов. "Изменить печальную статистику - призвание школьной физкультуры, которая должна побудить развитие культуры активности, тренировок и движения", — Роман Греба, президент Украинской федерации ученического спорта.

Все видео с выступлений спикеров скоро можно будет найти на странице Parimatch Foundation в Facebook и на канале YouTube. На слова наших докладчиков вы сможете ссылаться в своих материалах, поэтому не потеряйте запись трансляции.