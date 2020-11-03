Информатор WADA о РФ: менталитет россиян – обман

Информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы, скрывающиеся по программе защиты свидетелей в США, дали новое интервью английскому изданию Evening Standard.

Юлия, бывшая бегунья на средние дистанции, которая сама принимала допинг в российской системе, однозначно высказалась об образе мышления в ее стране.

"Я не чувствую себя героем, просто рада, что сказала правду и больше не тащу груз вранья на своей спине. Не знаю, стал ли спорт в России более прозрачным. Нелегко поменять свой менталитет. А менталитет россиян заключается в обмане", – заявила экс-спортсменка.

Также Юлия призналась, что не ожидала такой серьезной реакции на свои заявления, когда уезжала из России:

"Мне казалось, что отношение к допинговым вопросам в мире таково: многие страны жульничают, и всем наплевать", – сказала девушка.

В 2013 году Юлия и ее муж Виталий, написали письмо в WADA c описанием систематического применения допинга российскими спортсменами, но их обращение не привлекло того внимания, на которое они рассчитывали. Решив усилить доказательную базу, Юлия начала тайно записывать разговоры с тренерами, спортсменами и врачами.

В 2014 году сведения Степановых привлекли внимание немецкого журналиста Хайо Сеппелта. Снятый им документальный фильм "Секретный допинг: как Россия добивается побед" вышел в эфир телекомпании Das Erste.

В фильме Степановы утверждали, что российские спортивные чиновники в обмен на 5% заработка спортсмена не только фальсифицировали допинг-тесты но и поставляли запрещенные вещества. После демонстрации фильма по немецкому телевидению разразился международный скандал, имевший далеко идущие последствия как для российской, так и международной федерации легкой атлетики.

9 декабря 2019 года WADA лишило права Россию участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.