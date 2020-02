Индиец побил мировой рекорд Болта на стометровке в забеге с буйволами – опубликовано видео

Индиец Шриниваса Говда побил мировой рекорд ямайского бегуна Усэйна Болта на дистанции 100 метров во время традиционного забега с буйволами по рисовому полю.

В Twitter появилось видео, на котором видно, как 28-летний строитель изо всех сил бежит в сопровождении буйволов по грязи, пытаясь как можно быстрее преодолеть 142 метра. Ему удалось достичь цели за 13,62 секунды, а расстояние в 100 метров покорилось Говде за 9,55 секунд, что на три сотых меньше, чем мировой рекорд Болта, установленный в 2009 году – 9,58 секунд.

#WATCH : Mr. Srinivasa Gowda from Moodabidre, Karnataka ran 100m in 9.55 seconds at a #Kambala (buffalo race). He was faster than @usainbolt who took 9.58 seconds to create a world record.



We Indians are busy with praising others! 🙂@KirenRijiju @narendramodi @girishalva pic.twitter.com/eIcCS98b33