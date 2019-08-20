"Импичмент": в велоспорте Украины произошла громкая отставка

На внеочередной конференции Федерации велосипедного спорта Украины (ФВСУ) было принято решение уволить Александра Башенко, который занимал должность президента ФВСУ.

Об этом сообщил спортивный юрист Юрий Юрченко в Facebook.

"Башенко уволили с поста президента Федерации велоспорта Украины. Украинские спортсмены способны на спортивный импичмент", - написал Юрченко.

Напомним, что Александр Башенко возглавлял Федерацию велосипедного спорта Украины с 2015 года. Решение о прекращении полномочий связано с его конфликтом с велогонщицей Анной Соловей - чемпионкой Европейских игр-2019, которой президент федерации нахамил после соревнований в Минске.

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Тогда спортсменку возмутило поздравление с ее победой спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал. Об этом она написала в соцсети. После чего глава федерации оставил несколько хамских комментариев. "Будешь вонять - прогоним", - написал он, намекая на исключение из состава сборной страны.

Спортивная общественность в большинстве выступила в поддержку спортсменки, обвинив Башенко в диктаторских методах управления и самодурстве. За отставку хамившего чиновника высказывался также министр спорта Игорь Жданов.

Кто станет новым президентом федерации, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпионка Европейских игр-2019 Анна Соловей, оказавшаяся в эпицентре большого скандала в велоспорте, высказалась о возможной смене гражданства.

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