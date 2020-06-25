Игрока сборной России выгнали из клуба за хамский поступок на дороге

Новоуренгойский волейбольный клуб "Факел" расторг контракт со своим игроком Александром Кимеровым за поступок на дороге.

Об этом рассказал сам спортсмен в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Mash, отметив, что не собирается как-то оправдываться, так как уже "во всех источниках выставлен единоличным быдлом и нарушителем".

"Это вынужденная мера, так как подобное поведение недопустимо в спорте, особенно в волейболе, интеллектуальном и интеллигентном виде спорта, где не место подобному поведению", – отметил Кимеров.

Кимеров выразил готовность встретиться с пострадавшим и урегулировать конфликт, однако приносить извинения не собирается. По словам Кимерова, водитель каршеринга не просто преградил ему проезд на дороге, но и оскорбил его как словесно, так и показав средний палец.

"Меня подрезают по 10 раз на дню. Но пока никто при этом не показывал средний палец и не называл пи****сом", – заявил волейболист.

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