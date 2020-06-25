Игрока сборной России выгнали из клуба за хамский поступок на дороге
Волейболист сборной России Александр Кимеров 22 июня совершил нападение на водителя каршеринга в Москве
Спортсмен, разозлившись из-за ситуации на дороге, сбил боковое зеркало и помял дверь автомобиля
Пострадавший обратился в полицию
Факел выгнал волейболиста Александра Кимерова
Новоуренгойский волейбольный клуб "Факел" расторг контракт со своим игроком Александром Кимеровым за поступок на дороге.
Об этом рассказал сам спортсмен в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Mash, отметив, что не собирается как-то оправдываться, так как уже "во всех источниках выставлен единоличным быдлом и нарушителем".
"Это вынужденная мера, так как подобное поведение недопустимо в спорте, особенно в волейболе, интеллектуальном и интеллигентном виде спорта, где не место подобному поведению", – отметил Кимеров.
Кимеров выразил готовность встретиться с пострадавшим и урегулировать конфликт, однако приносить извинения не собирается. По словам Кимерова, водитель каршеринга не просто преградил ему проезд на дороге, но и оскорбил его как словесно, так и показав средний палец.
"Меня подрезают по 10 раз на дню. Но пока никто при этом не показывал средний палец и не называл пи****сом", – заявил волейболист.
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