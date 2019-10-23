Впервые в истории! Украина будет влиять на судьбу России в спорте

Экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов был избран в Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

11 сентября специальный Европейский комитет WADA рекомендовал Жданова в члены Совета. 23 октября его кандидатура была официально утверждена с разницей в один голос.

"Это не только моя личная победа – это победа всего нашего спортивного сообщества, ведь впервые в истории представитель Украины избран в WADA. На этой позиции буду бороться за права чистых спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за усиление ответственности за употребление допинга, за продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы", – написал Жданов на своей странице в Facebook.

Жданов на посту министра молодежи и спорта Украины неоднократно призывал украинских спортсменов бойкотировать соревнования в России. Кроме того, он заявлял о необходимости наказать Россию за допинговую систему, существовавшую в Сочи-2014.

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