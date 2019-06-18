"Идиоты": экс-чемпион мира по боксу издевательски высказался о фанах ММА

Экс– чемпион мира по боксу американец Пол Малиньяджи своеобразно поблагодарил фанатов ММА, которые дали возможность ему провести бой с ирландским бойцом русского происхождения Артёмом Лобовым.

"Что думаю о бое? Спасибо фанатам ММА за то, что они такие идиоты. Они сделали возможным проведение этого боя. Рассчитываю на лёгкий бой, который будет главным событием турнира", - цитирует Малиньяджи BJPenn.

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Американец рассказал. что ему даже не верится. что он выйдет на предстоящий бой.

"Я выходил на ринг с топовыми боксёрами, выступал перед полными стадионами на крупнейших аренах мира. Меня называли чемпионом мира. А теперь я дерусь с этим парнем, который, насколько я знаю, никогда не встречался в октагоне с чемпионом мира. Поэтому я могу лишь быть благодарным за этот шанс. Вряд ли бы мне предоставилась возможность избить такого мешка, если бы не фанаты ММА", - подчеркнул боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боец смешанных единоборств (ММА) Вадим Шабадаш (8-3) добыл яркую победу на турнире M-1 Challenge 101, который прошел в столице Казахстана.

В центральном бое 21-летний чемпион Украины нанес первое поражение известному российскому бойцу Ивану Богданову (6-1).

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