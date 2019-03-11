МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Российских легкоатлетов запретили пускать на все соревнования

3.2тЧитать материал на украинском

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила апелляцию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на отстранение.

Русский болельщик

Русский болельщик

газета Metro

"Есть два ключевых требования для восстановления ВФЛА. Первое — выплата долга. Второе — анализ базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство продолжает ее изучать", — заявил на пресс-конференции глава рабочей комиссии по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

Функционер добавил, что четких временных рамок в вопросе восстановления ВФЛА в правах не существует. Решение IAAF продлить отстранение российской организации стало десятым по счету.

Членство ВФЛА в IAAF приостановили в 2015 году. Официальной причиной стало систематическое нарушение антидопинговых правил российскими легкоатлетами.

С тех пор отстранение неоднократно продлевалось, последний раз это произошло в декабре 2018 года. Спортсмены РФ продолжат выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Новости
Топовый российский легкоатлет подозревается в употреблении допинга

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в Иркутске произошел невероятно резонансный инцидент на соревнованиях по легкой атлетике. Сразу 36 российских спортсменов снялись с чемпионата Сибирского федерального округа, когда узнали о приезде допинг-офицеров.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "легкая атлетика" на OBOZREVATEL.

Тема
легкая атлетика
Тег
IAAF
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
8
Смешно
18
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения