Российских легкоатлетов запретили пускать на все соревнования

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила апелляцию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на отстранение.

Русский болельщик газета Metro

"Есть два ключевых требования для восстановления ВФЛА. Первое — выплата долга. Второе — анализ базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство продолжает ее изучать", — заявил на пресс-конференции глава рабочей комиссии по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

Функционер добавил, что четких временных рамок в вопросе восстановления ВФЛА в правах не существует. Решение IAAF продлить отстранение российской организации стало десятым по счету.

Членство ВФЛА в IAAF приостановили в 2015 году. Официальной причиной стало систематическое нарушение антидопинговых правил российскими легкоатлетами.

С тех пор отстранение неоднократно продлевалось, последний раз это произошло в декабре 2018 года. Спортсмены РФ продолжат выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в Иркутске произошел невероятно резонансный инцидент на соревнованиях по легкой атлетике. Сразу 36 российских спортсменов снялись с чемпионата Сибирского федерального округа, когда узнали о приезде допинг-офицеров.

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