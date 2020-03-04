"И это правит куском России?" Кадырова высмеяли за видео в адрес Канделаки

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал посмешищем в сети после видео, в котором он заставил Александра Емельяненко извиниться перед гендиректором "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

Пользователи высмеяли манеру Кадыров говорить через каждое слово "дон", а также общую бессвязность его речи.

"И это правит куском России? Это и есть элита, с поддержкой 80 процентов народа?", "А посты-то в Instagram у этого "дона", что аж зачитаешься - достойно Горация и Цицерона. А в реале двух слов связать не может. Как это чудо может быть главой региона?" - возмущаются юзеры.

Накануне Александр Емельяненко устроил разборки в сети, грубо ответив на слова Тины Канделаки, которые появились у нее в "Яндекс.Дзен".

Напомним, что бой между бойцом MMA и чеченским управленцем, который должен состояться по правилам бокса, запланирован на 2020 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в пятом раунде своим единственным и первым ударом в поединке.

Емельяненко дерзко отреагировал на вызов Рамзана. При этом сам глава Чечни отметил, что оба соперника смогут хорошо заработать за поединок.

Свой последний бой Александр Емельяненко выиграл у тяжелоатлета Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде.

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