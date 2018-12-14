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''Хотят отомстить'': российские информаторы WADA опасаются за свою жизнь

1.7тЧитать материал на украинском

Экс-сотрудник Российского антидопингового агентства Виталий Степанов и его жена, легкоатлетка Юлия Степанова опасаются за свою жизнь после разоблачительных показаний о российском допинге, которые они предоставили Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Юлия Степанова дает показания о российском допинге

Юлия Степанова дает показания о российском допинге

В свое время супруги Степановы вызвали грандиозный скандал, снявшись в документальном фильме немецкого канала ARD, где рассказали всю правду о фактах применения допинга в российской лёгкой атлетике. Сейчас они проживают в США, но несмотря на это продолжают вести скрытный образ жизни и не планируют в ближайшем будущем возвращаться в Россию.

"Лучше, чтобы никто не знал, где мы и кто мы такие. Чувствуем ли мы себя в опасности? Конечно, поэтому нам лучше оставаться здесь. Я не знаю, может, россияне хотят нам отомстить", — приводит слова Степанова Sportschau.

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Как сообщал OBOZREVATEL, министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов возмутился действиями Московского суда, который проигнорировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) и не отобрал медали у бывшего бобслеиста Александра Зубкова, попавшегося на допинге.

Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Тема
допинговый скандал
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Да нах..они кому нужны эти Степановы. Прям Петров и Башаров делают пластик и наливают Новичок во флаконы.
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