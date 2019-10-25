Хотят мести: десятки озлобленных дагестанцев устроили охоту на МакГрегора в Москве

В сети появилось видео, на котором видно, как группа дагестанцев ожидает ирландского бойца смешанного стиля Конора МакГрегора у отеля "Ритц-Карлтон", где он расположился в Москве.

Соответствующее видео появилось в Twitter-аккаунте Sport24.

Вот такая обстановка сейчас около отеля в Москве, где живёт Конор 👀 pic.twitter.com/M4aMb8GQfg — SPORT24.ru (@sport24_ru) 24 октября 2019 г.

Рядом с отелем собрались несколько десятков человек. Отмечается, что неподалеку дежурят сотрудники ОМОН.

Напомним, во время пресс-конференции 24 октября МакГрегор назвал представителей Дагестана трусами, а также заявил, что действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов боится драться с ним в Москве.

"Он дерется лишь с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве", — сказал ирландец.

Конор МакГрегор twitter.com/TheNotoriousMMA

Тогда же МакГрегор объявил о возвращении в октагон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конор МакГрегор публично унизил Хабиба Нурмагомедова в Москве.

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