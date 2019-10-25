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25 октября • обновлено в 12:23
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Хотят мести: десятки озлобленных дагестанцев устроили охоту на МакГрегора в Москве

1.9т Читать материал на украинском

В сети появилось видео, на котором видно, как группа дагестанцев ожидает ирландского бойца смешанного стиля Конора МакГрегора у отеля "Ритц-Карлтон", где он расположился в Москве.

Соответствующее видео появилось в Twitter-аккаунте Sport24.

Рядом с отелем собрались несколько десятков человек. Отмечается, что неподалеку дежурят сотрудники ОМОН.

Напомним, во время пресс-конференции 24 октября МакГрегор назвал представителей Дагестана трусами, а также заявил, что действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов боится драться с ним в Москве.

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"Он дерется лишь с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве", — сказал ирландец.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

twitter.com/TheNotoriousMMA

Тогда же МакГрегор объявил о возвращении в октагон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конор МакГрегор публично унизил Хабиба Нурмагомедова в Москве.

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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ох и достанется макгрегору))
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