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14 апреля • обновлено в 10:10
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Непобедимый украинский боец Ярослав Амосов отказался драться с россиянами

2.9т
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Непобедимый украинский боец Bellator Ярослав Амосов (23-0) заявил, что не хочет драться ни с российским бойцом Андреем Корешковым, ни с другими его соотечественниками.

"Честно говоря, это единственный боец, с которым мне не хотелось бы встречаться. Мы заочно знакомы, да и не для того я подписывался в американский промоушн, чтобы драться с русскими пацанами. С ним подраться хотелось бы меньше всего. Я где-то читал, что он того же мнения. Если это будет титул или претендентский бой, тогда возможно, а так не вижу смысла", – сказал Амосов в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Ярослав Амосов

Ярослав Амосов

ITV

Он также отметил, что пока что счастлив быть частью промоушна Bellator, но в будущем хочет попробовать себя в UFC.

“Мне комфортно в этой лиге. Хотелось бы попробовать себя и в UFC, но это уже после Bellator. Хочется подраться за титул, взять пояс. Тогда уже можно о чем-то раздумывать. Я не любитель загадывать наперед, так что пока дерусь в Bellator. По сравнению с UFC тут полная свобода. Я могу выступать на любых турнирах. Могу даже пообщаться насчет того, чтобы выступить в другом промоушене”, – добавил боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Амосов добыл свою 23-ю победу подряд в профессиональной карьере.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
MMA
Персона
Ярослав Амосов
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