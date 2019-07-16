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Хотели организовать пикет: из-за визита Зеленского отменили турнир

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Из-за визита президента Украины Владимира Зеленского на олимпийскую спортивную базу в Конче-Заспе оказались сорваны международные легкоатлетические соревнования.

16 июля тренировочное поле в Конче-Заспе должно было принять чемпионат Киева по метанию молота. Соревнования имеют открытый статус, потому что в них принимают участие представители Молдовы. Однако, как сообщает Glavkom, турнир в последний момент был отменен. Накануне организаторам чемпионата позвонили из Министерства молодежи и спорта и сказали, что "соревнования подождут".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

сайт Президента Украины

Все из-за проведения на базе официальных мероприятий с участием Зеленского - президент в закрытом режиме вручил государственные награды призерам Европейских игр, а также дал поручение Бубке добиться проведения в Украине Олимпиады.

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Руководитель Федерации легкой атлетики Киева Виктор Гринюк признался, что такой принципиальности, связанной с приездом президента, понять не может.

"Люди готовились к определенному времени. Почему мы должны их сбивать с толку? Не пойму, чем наш чемпионат помешает лично господину Зеленскому. Когда мне впервые сказали о его приезде, даже обрадовался. Хотел показать соревнования по метанию молота. Вместо этого нам сказали, мол, какие соревнования, если в эти минуты вас на базе не должно быть вообще?" - удивляется Гринюк.

Он также добавил, что был готов на крайние меры.

"Поняв, что ни до чего договориться не удается, мы уже хотели на въезде на базу организовать пикет - сделать растяжку "Зеля, дай провести соревнования!" Впрочем, в итоге нам не оставалось ничего другого, как согласиться на проведение чемпионата в более позднее время", - рассказал Гринюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский "примерил" форму российского клуба: фотофакт.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Фюрер перестарался.
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