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''Хорош бухать'': команду Хабиба затравили в сети

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Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что боец не переживает по поводу заседания Атлетической комиссии штата Невада из-за драки после UFC 229.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

"Послушайте, Хабиб сейчас отдыхает и хорошо проводит время в райском Дагестане. Он даже не думает о комиссии. Никаких переживаний, пусть они делают свое дело", - цитирует Азиза MMA Fighting.

Такие слова команды российского чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вызвали град насмешек в интернете.

"Ну если Дагестан это рай, то я пожалуй стану атеистом", "в "райском Дагестане" ? Я уже не могу, вот как не орать с этого гения. Ну Али, ну хорош бухать, ну все Новый год уже закончился", - с сарказмом отмечают юзеры.

''Хорош бухать'': команду Хабиба затравили в сети
''Хорош бухать'': команду Хабиба затравили в сети
''Хорош бухать'': команду Хабиба затравили в сети
''Хорош бухать'': команду Хабиба затравили в сети
''Хорош бухать'': команду Хабиба затравили в сети
''Хорош бухать'': команду Хабиба затравили в сети
''Хорош бухать'': команду Хабиба затравили в сети
''Хорош бухать'': команду Хабиба затравили в сети
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''Реально с улицы'': у Хабиба неожиданно высказались о Коноре

Как сообщал OBOZREVATEL, президент UFC Дана Уайт анонсировал проведение реванша Хабиб – Конор в 2019 году.

Напомним, что первый поединок россиянина и ирландца прошел 6 октября и завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом в четвертом раунде.

В декабре прошлого года появилась информация, что Хабиб ведет серьезную подготовку к поединку против легендарного американского боксера Флойда Мейвезера.

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Кучеренко Дмитрий
Кучеренко Дмитрий
Тот неловкий момент, когда петухам не понятно, как можно свою родину называть раем!
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