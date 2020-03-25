Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина нарвалась на шквал критики в сети, после своих слов про коронавирус.

Депутат Госдумы России уверена, что пандемия и перенос Олимпиады, это наказание от Бога из-за несправедливого отношения к России.

"Мужики,скручиваем ее и в дурку", "Как они умудряются жить с ампутированным мозгом?", "Они там 100% что-то жрут. Ну не может такого быть...", "Что с ними со всеми не так? Сборище клоунов", "На мой взгляд, Божье наказание - это то, что Земля носит людей с таким мышлением, как у Хоркиной" - пишут юзеры.

Несколько лет назад Хоркина отметилась нелепыми высказываниями, поддержав аннексию Крыма. Она использовала традиционную для РФ риторику о якобы притеснении в Украине русского языка и разгуле фашизма.

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