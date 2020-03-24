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24 марта • обновлено в 23:12
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Хоркина назвала коронавирус божьей карой за нападки на Россию

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Двукратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Хоркина заявила, что пандемия коронавируса и перенос Олимпиады, это наказание от Бога из-за несправедливого отношения к России.

Светлана Хоркина

Светлана Хоркина

Gazeta.ru

"На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания. И на мой взгляд, это некое Божье наказание", - цитирует 41-летнюю экс-гимнастку "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка выступил с официальным заявлением об Олимпиаде-2020.

Несколько лет назад Хоркина отметилась нелепыми высказываниями, поддержав аннексию Крыма. Она использовала традиционную для РФ риторику о якобы притеснении в Украине русского языка и разгуле фашизма.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Коронавирус Олимпиада-2020
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Kom Himi
Kom Himi
Это свет и ум параши? Тупиковая ветвь эволюции.
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bender bender
bender bender
йо№нута.
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Гоша Злой
Гоша Злой
нет слов... да нах...рен вы кому в мире нужны? если бы вы свое свиное рыло не совали куда ни попадя, о вас никто и не вспомнил бы.
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