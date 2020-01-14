Харлан попала в курьез из-за гимна Украины: спортивные итоги 13 января

Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан застал врасплох казус с гимном страны, а киевское "Динамо" приняло решение в ситуации с Артемом Бесединым.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 13 января.

Кроме того, каратистка Анжелика Терлюга выиграла турнир в Чили. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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