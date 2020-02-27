Харьковский боец ММА пожалел, что "Беркут" на Майдане не "перекосил это стадо"

Украинский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник, который 5 лет назад принял российское гражданство, назвал протестующих в 2014 году на Майдане Незалежности "стадом".

Алексей Олейник @alexeyoleynik1

"Когда начались майдановские вещи и начали стрелять в милицию, ощутил — в Украине происходит что-то, что не нравится. Идиотизм! А самое страшное — этим ребятам запретили отвечать. Они стояли со щитами, имея приказ: никого не пропускать, но нельзя идти на толпу, нельзя бить и стрелять. У них было оружие — перекосили бы это стадо, и все. Но им запретили!" - цитирует 42-летнего Олейника "СЭ".

Боец сожалеет, что в 2014-м "Беркуту" долго не разрешали использовать боевое оружие.

"Мое мнение: не нужно было ограничивать полицию. Ходите с плакатами — сколько хотите! Как только в ход пошла зажигательная смесь — это должно пресекаться мгновенно и безжалостно. Наручниками и палками. Люди пошли убивать — их вы собираетесь уговаривать успокоиться?", - уверен Олейник.

Олейник родился и жил в Харькове. В ноябре 2014 года Олейник перед боем в США против американца Джареда Рошолта вышел на взвешивание в майке с изображением президента РФ Владимира Путина

Напомним, что Олейника жестко избили в первом же бою за Россию.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!