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27 февраля • обновлено в 21:48
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Харьковский боец ММА пожалел, что "Беркут" на Майдане не "перекосил это стадо"

5.4т
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Украинский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник, который 5 лет назад принял российское гражданство, назвал протестующих в 2014 году на Майдане Незалежности "стадом".

Алексей Олейник

Алексей Олейник

@alexeyoleynik1

"Когда начались майдановские вещи и начали стрелять в милицию, ощутил — в Украине происходит что-то, что не нравится. Идиотизм! А самое страшное — этим ребятам запретили отвечать. Они стояли со щитами, имея приказ: никого не пропускать, но нельзя идти на толпу, нельзя бить и стрелять. У них было оружие — перекосили бы это стадо, и все. Но им запретили!" - цитирует 42-летнего Олейника "СЭ".

Боец сожалеет, что в 2014-м "Беркуту" долго не разрешали использовать боевое оружие.

"Мое мнение: не нужно было ограничивать полицию. Ходите с плакатами — сколько хотите! Как только в ход пошла зажигательная смесь — это должно пресекаться мгновенно и безжалостно. Наручниками и палками. Люди пошли убивать — их вы собираетесь уговаривать успокоиться?", - уверен Олейник.

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Олейник родился и жил в Харькове. В ноябре 2014 года Олейник перед боем в США против американца Джареда Рошолта вышел на взвешивание в майке с изображением президента РФ Владимира Путина

Напомним, что Олейника жестко избили в первом же бою за Россию.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
Персона
Алексей Олейник
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Комментарии
81
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Смешно
11
Интересно
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Петров Игорь
Петров Игорь
...сосет алейник
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2
1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В принципе он прав. Жаль что тогда в (на) украине не нашлось того кто смог бы превратить майдан Незалежности в подобие площади Тяньаньмэнь
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3
2
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Крымчанин Юрий, жаль що твій папаша не кінчив на простиню.
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0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Палец вверх!
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2
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