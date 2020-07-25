Харитонов о бое Емельяненко: позорище – его били, как котенка вонючего
Российский тяжеловес Сергей Харитонов прокомментировал бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, который состоялся на турнире ACA 107.
Действующему бойцу Bellator, на счету которого 29 побед и 7 поражений, стыдно за этот поединок.
"Чему я могу радоваться? Наш потенциальный бой теперь упал в цене на 200 процентов. Исмаилова опустил Емельяненко ниже плинтуса: и в стойке накидал, и в партере набил. Емельяненко, как баба лежал, а Мага его мочил. Позорище", - заявил Харитонов в эфире Youtube-канала Александра Лютикова.
По мнению тяжеловеса, Емельяненко нужно заниматься не боями, а стриптизом.
"Я думал он хоть подготовится нормально. А оказалось балабол, он и есть балабол. Магомед бил его, как котенка вонючего. Мага дал ему прос*аться и снизил цену нашего боя". Этот бой – это стыдоба. Только стриптизом заниматься. Другой работы у него нет. Или опять бухать, да пенсионеров бить на улице и женщин насиловать. Ну и иногда еще и гавкать. Алкаш он и есть алкаш. Обколол себе пузо гормоном роста и показывает пресс", – отметил Харитонов.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко был отправлен в больницу после сенсационного поражения от Исмаилова.
Позже было опубликовано полное видео этой встречи. Кроме того, появился лаконичный комментарий Александра.
Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок должен был состояться в апреле. Однако из-за пандемии турнир с участием бойцов было решено отложить.