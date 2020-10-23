Хабибу пришлось раздеться догола перед боем с Гэтжи на UFC 254. Видео

Александр Чеканов Другие виды спорта 09:42, 23.10.2020 Обновлено: 10:00, 23.10.2020

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов попал в неординарную ситуацию на взвешивании перед боем с американцем Джастином Гэтжи.

Церемония прошла накануне поединка, который состоится в рамках шоу UFC 254. Оба спортсмена должны были вписаться в лимит легкой весовой категории – 70,3 килограмма.

Если у представителя США с этим проблем не возникло, то россиянин столкнулся с трудностями. В итоге ему пришлось раздеваться догола, дабы вложиться в нужные показатели. Процедура вызвала явное волнение у Хабиба, который после оглашения результата схватился за лицо.

Соответствующее видео было опубликовано на странице UFC в социальной сети Twitter.

Напомним, бой Хабиб – Гэтжи пройдет в Абу-Даби в субботу, 24 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда футбола Криштиану Роналду поддержал Хабиба Нурмагомедова перед боем с Джастином Гэтжи.

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