Хабибу пришлось раздеться догола перед боем с Гэтжи на UFC 254. Видео

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов попал в неординарную ситуацию на взвешивании перед боем с американцем Джастином Гэтжи.

Церемония прошла накануне поединка, который состоится в рамках шоу UFC 254. Оба спортсмена должны были вписаться в лимит легкой весовой категории – 70,3 килограмма.

Если у представителя США с этим проблем не возникло, то россиянин столкнулся с трудностями. В итоге ему пришлось раздеваться догола, дабы вложиться в нужные показатели. Процедура вызвала явное волнение у Хабиба, который после оглашения результата схватился за лицо.

Соответствующее видео было опубликовано на странице UFC в социальной сети Twitter.

Напомним, бой Хабиб – Гэтжи пройдет в Абу-Даби в субботу, 24 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда футбола Криштиану Роналду поддержал Хабиба Нурмагомедова перед боем с Джастином Гэтжи.