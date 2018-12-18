Хабиба жестко поставили на место: спортивные итоги 17 декабря

Боец ММА жестко поставил на место Хабиба, американский боксер дерзко высказался о Ломаченко и состояние Шумахера кардинально изменилось. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 17 декабря.
Кроме того, нокаутированный Гвоздиком боксер вышел из комы парализованным, а "Реал" пойдет на радикальный шаг из-за вратаря сборной Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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