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Хабиба забросали бутылками и облили пивом после боя с Конором

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Российский боец смешанного стиля UFC Хабиб Нурмагомедов (26-0) подвергся нападению ирландских фанатов. Инцидент произошел в бою за чемпионский титул в легком весе против Конора МакГрегора (21-3).

Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Также Нурмагомедова облили пивом.

После победы дагестанец перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах.

Началась грандиозная потасовка, после которой Хабиб покинул зал в сопровождении полиции.

Новости
Нурмагомедову отказались вручать чемпионский пояс после победы над МакГрегором

Ранее в сети появилось видео главного момента в бою.

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Темы
UFCМакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
Место
СШАЛас-Вегас
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