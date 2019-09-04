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4 сентября • обновлено в 15:31
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Хабиб заработает рекордный гонорар в карьере за бой с Порье

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Стало известно, сколько заработает чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов за поединок против американца Дастина Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

ТАСС

Гонорар российского бойца составит более 6 млн долларов. Об этом ТАСС рассказал тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов получил за предыдущий бой с ирландцем Конором МакГрегором $2 млн в качестве базового гонорара. Большую часть составил процент от платных трансляций и иные выплаты.

Заработок за поединок с Порье станет рекордным для Хабиба за всю карьеру.

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"Гонорар будет в 3-3,5 раза больше. Мы деремся не за мелочь, мы знаем себе цену. Это ($2 млн. — Ред.) маловато для нас, потому что мы сейчас лучшие. Мы побили лучших, мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как — Хабиба", — сказал Нурмагомедов-старший.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед боем с Порье россиянин находится в Абу-Даби под усиленной охраной вооруженных людей.

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Тема
UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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