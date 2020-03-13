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13 марта • обновлено в 18:38
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Хабиб высказался о пятой отмене боя с Фергюсоном

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Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новости относительно возможной отмены боя против Тони Фергюсона из-за пандемии коронавируса.

"Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала, у меня такая же информация, как и у всех. Я в зале и я готовлюсь. Что будет дальше, никто не знает", – написал Хабиб у себя в Instagram.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке. Ранее президент UFC Дана Уайт допустил, что поединок может сорваться в пятый раз из-за пандемии коронавируса.

На данный момент в США заразилось коронавирусом 1645 человек, 41 больной умер. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо на данный момент объявил запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как коронавирус повлияет на турниры UFC.

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Автор
Юрий Трохимчук
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