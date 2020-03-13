Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новости относительно возможной отмены боя против Тони Фергюсона из-за пандемии коронавируса.
"Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала, у меня такая же информация, как и у всех. Я в зале и я готовлюсь. Что будет дальше, никто не знает", – написал Хабиб у себя в Instagram.
Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала, у меня такая же информация как и у всех. Я в зале и я готовлюсь, что будет дальше ни кто не знает. - I don’t understand what is going on outside the gym. I am in the gym and I am working hard. What will happen next no one knows. #ufc249 #ufcBrooklyn #andstill 📸 @frujuice_athletics
Бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке. Ранее президент UFC Дана Уайт допустил, что поединок может сорваться в пятый раз из-за пандемии коронавируса.
На данный момент в США заразилось коронавирусом 1645 человек, 41 больной умер. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо на данный момент объявил запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как коронавирус повлияет на турниры UFC.
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