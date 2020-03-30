Хабиб спрятался в России: Фергюсон пристыдил чемпиона UFC накануне боя

Претендент на титул чемпиона UFC в легком весе, американский боец Тони Фергюсон обратился к действующему обладателю титула россиянину Хабибу Нурмагомедову в связи с возможной отменой боя.

Бой Тони Фергюсона (слева) и Хабиба Нурмагомедова может вновь не состояться UFC

"18 апреля уже близко, а ты спрятался в России. Запреты на передвижение не помешают мне добраться до твоей задницы. Не используй это в качестве оправдания, чтобы слиться", – написал Фергюсон в Twitter.

April 18 Is Getting Close @TeamKhabib & You’re Hiding In Russia. Travel Bans Will Not Prevent Me From Whoopin’ That Ass. Don’t Use It As An Excuse To Back Out. You Have Been Sent Many Locations, Send Us 1. Still My Bitch #DefendorVacate MF ⚾️ -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 #ufc249 @ufc @danawhite pic.twitter.com/TVQH4mnG2e — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) March 30, 2020

Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил что из-за закрытия границ его бой против Тони Фергюсона, вероятно, не состоится, а американцу ищут нового соперника.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на 18 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный комментатор Джо Роган отказался комментировать поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, заявив что этот бой проклят.

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