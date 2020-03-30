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30 марта • обновлено в 14:52
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Хабиб спрятался в России: Фергюсон пристыдил чемпиона UFC накануне боя

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Претендент на титул чемпиона UFC в легком весе, американский боец Тони Фергюсон обратился к действующему обладателю титула россиянину Хабибу Нурмагомедову в связи с возможной отменой боя.

Бой Тони Фергюсона (слева) и Хабиба Нурмагомедова может вновь не состояться

Бой Тони Фергюсона (слева) и Хабиба Нурмагомедова может вновь не состояться

UFC

"18 апреля уже близко, а ты спрятался в России. Запреты на передвижение не помешают мне добраться до твоей задницы. Не используй это в качестве оправдания, чтобы слиться", – написал Фергюсон в Twitter.

Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил что из-за закрытия границ его бой против Тони Фергюсона, вероятно, не состоится, а американцу ищут нового соперника.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на 18 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный комментатор Джо Роган отказался комментировать поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, заявив что этот бой проклят.

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Автор
Денис Карпов
Темы
UFC Хабиб - Фергюсон
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон
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