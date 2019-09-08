Хабиб снова выпрыгнул из клетки после боя

Сразу после победы над Дастином Порье в главном бою UFC 242 Хабиб Нурмагомедов снова перепрыгнул через клетку.

На этот раз не ради того, чтобы подраться с кем-то из команды соперника, а от счастья.

"У меня там дяди сидели, родные братья отца. Хотел к ним прыгнуть. Это не был эмоциональный прыжок. Это был прыжок радости. Если вы никогда этого не делали, если вы никогда не выступали на этом уровне, когда ты побеждаешь, то я не думаю, что это можно понять. Я могу сказать, что это были хорошие эмоции, но вы это не поймете", – объяснил новый полет Хабиб.

Перелетев клетку, Хабиб побежал обнимать свою команду. К ним неожиданно присоединился босс UFC Дэйна Уайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоевал чемпионство 6 октября 2018 года, победив ирландца Конора Макгрегора.

При этом бой ознаменовался грандиозным скандалом: после его остановки россиянин выпрыгнул из клетки и набросился на спарринг-партнера МакГрегора.

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