Хабиб сделал заявление о реванше с МакГрегором

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб нурмагомедов заявил, что не заинтересован в проведении матча-реванша с ирландцем Конором МакГрегором.

Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию "Спорт-Экспресс", напомнив о своей уверенной победе над Конором в 2018 году.

"Мне это абсолютно неинтересно. Конечно, есть какая-то доля вероятности. У меня впереди – претендент. Заслуженный, крепкий, активный. О МакГрегоре я даже не думаю. Все, что нужно было сделать, я сделал 6 октября 2018 года. А что говорят – медиа и так далее – меня совсем не волнует. Я доказал, что, как конкурент внутри клетки, он никакого сопротивления мне оказать не смог", – сказал Хабиб.

Напомним, в первом бою Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, что руководство UFC намерено организовать реванш россиянина и МакГрегора.