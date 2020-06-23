Хабиб рассказал о тяжелых последствиях коронавируса у отца

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что его отец Абдулманап вылечился от COVID-19, однако болезнь оставила после себя тяжелые последствия.

"На счет отца скажу, что положение еще тяжелое. Он все еще в реанимации. Сам коронавирус позади, но оставил после себя тяжелые последствия, связанные с почками, сердцем. Он все еще находится в тяжелом положении. Я навещаю его, он меня узнает. Но обещания нет, так как он находится под различными аппаратами. Каждый день меня пускают к нему на полчаса. Последствия очень тяжелые, и реабилитационный период будет длительным", – рассказал Хабиб в эфире "Первого канала".

Он отметил, что продолжает тренироваться, несмотря на эту ситуацию, и назвал ориентировочное время возвращения в октагон.

"Каждый день я тренируюсь. Нахожусь в хорошей форме. Сама тренировка помогает мне снять стресс и отвлечься от всего. К чему я готовлюсь? Просто тренируюсь. Думаю, осенью вернемся и будет защищать свои титулы", – добавил боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хабиб заставил фаната "Барселоны" произнести кричалку в честь "Реала" ради фото.