Хабиб рассказал о странном желании после победы над Конором

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что хотел покусать Конора МакГрегора и членов его команды после завершения поединка между бойцами.

"Я терпел во время подготовки и боя, копил эти эмоции, чтобы не сорваться... Однако у меня свое понимание происходящего. Для меня было непонятно, как такой же атлет, как я, может меня оскорблять. Я хотел их покусать", – цитирует Нурмагомедова агентство Gazeta.ru.

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор Спорт-Экспресс

Он также добавил, что его отец не одобрил бы этот поступок, так как является "другим человеком".

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Напомним, что первый бой между Хабибом и Конором, в котором россиянин победил ирландца болевым приемом в четвертом раунде, состоялся в октябре 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой следующий бой Нурмагомедов проведет против Тони Фергюсона 18 апреля 2020 года в Бруклине.

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