Хабиб рассказал о решении завершить карьеру

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что очень счастлив после того, как принял решение закончить карьеру.

На YouTube-канале РГВК "Дагестан" появился короткий комментарий спортсмена, который считает, что уход на пике славы является самым подходящим выбором. По словам Нурмагомедова, он выполнил свою миссию, сделав достаточно для того, чтобы считаться лучшим.

"Я очень счастлив, что принял такое решение. Считаю, что сейчас самое лучшее и подходящее время – уйти на пике. Так мало кто делал. Фактически никто. И я знаю, что через год, два, пять все равно пришлось бы принять такое решение. Я сделал достаточно в этом виде спорта, чтобы считаться лучшим. Меня поставили на первое место в UFC вне зависимости от весовой категории. Миссия выполнена", – заявил Хабиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем бою он одержал досрочную победу над американцем Джастином Гэтжи, "задушив" своего соперника.