Хабиб проигрывал по очкам бой Гэтжи: спортивные итоги 25 октября
Россиянин Хабиб Нурмагомедов проигрывал по очкам бой Джастину Гэтжи, а тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о судьбе двух игроков команды.
Кроме того, теннисист Сергей Стаховский высказался о местных выборах в Украине.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 25 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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