Хабиб проигрывал по очкам бой Гэтжи: спортивные итоги 25 октября

Россиянин Хабиб Нурмагомедов проигрывал по очкам бой Джастину Гэтжи, а тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о судьбе двух игроков команды.

Кроме того, теннисист Сергей Стаховский высказался о местных выборах в Украине.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 25 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Хабиб по очкам проиграл Гэтжи последний бой в карьере

Стаховский про Зеленского: хотели поверить в сказку, но новые лица немного разочаровывают

Луческу рассказал о судьбе Гармаша и Супряги в "Динамо"

СМИ посчитали, сколько заработал Хабиб за бой с Гэтжи

Хэмилтон побил "вечный" рекорд Шумахера, установив историческое достижение

Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи против Германии, Швейцарии и Польши

Конор МакГрегор прокомментировал решение Хабиба завершить карьеру