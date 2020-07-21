Хабиб предложил Гэтжи подраться с МакГрегором

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не хочет задерживать развитие событий в дивизионе, поэтому предложил своему следующему сопернику Джастину Гэтжи подраться с Конором МакГрегором, но американец отказался.

"Хабиб предложил Джастину подраться с МакГрегором, но он отказался. Сейчас Конор может быть запасным бойцом, контролировать вес и, возможно, заработать какие-то деньги. Он может подраться с Нэйтом или Масвидалем, но нам бой с ним не интересен", – цитирует слова менеджера Нурмагомедова и Гэтжи Али Абдель-Азиза издание MMAMania.

Он также назвал соперника, после победы над которым, МакГрегор смог бы провести поединок против Хабиба.

"Конор должен одержать несколько побед над сильными соперниками. Если ирландец подерется с Исламом Махачевым, то Хабиб согласится на бой с ним", – добавил Абдель-Азиз.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава UFC Дэйна Уайт заявил, что не торопит Нурмагомедова с возвращением в октагон после смерти отца россиянина.

Он также рассказал, что поединок между Хабибом и Гэтжи может состояться в начале октября в Абу-Даби.