Хабиб - Порье: онлайн видеотрансляция боя UFC 242

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов (27-0) проводит первую защиту своего чемпионского титула в легком весе

В главном поединке турнира UFC 242 в Абу-Даби 30-летний дагестанец дерется с американцем Дастином Порье (25-5, 1 NC).

OBOZREVATEL предлагает своим читателям прямую видеотрансляцию поединка. Начало в 23:00 по киевскому и московскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоевал чемпионство 6 октября 2018 года, победив ирландца Конора Макгрегора. Порье стал временным чемпионом организации после победы над Максом Холлоуэем 13 апреля 2019-го.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!