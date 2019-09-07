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8 сентября • обновлено в 11:01
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Хабиб - Порье: онлайн видеотрансляция боя UFC 242

201.2т Читать материал на украинском

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов (27-0) проводит первую защиту своего чемпионского титула в легком весе

В главном поединке турнира UFC 242 в Абу-Даби 30-летний дагестанец дерется с американцем Дастином Порье (25-5, 1 NC).

OBOZREVATEL предлагает своим читателям прямую видеотрансляцию поединка. Начало в 23:00 по киевскому и московскому времени.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоевал чемпионство 6 октября 2018 года, победив ирландца Конора Макгрегора. Порье стал временным чемпионом организации после победы над Максом Холлоуэем 13 апреля 2019-го.

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Тема
Хабиб – Порье
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Место
ОАЭ Абу-Даби
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